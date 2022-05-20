Путин рассказал о случаях кибератак на объекты критической инфраструктуры России

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На объекты критической инфраструктуры России, в том числе органов власти, ведутся кибератаки с целью выведения их из строя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин рассказал о случаях кибератак на объекты критической инфраструктуры России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России», — заявил он на заседании Совбеза страны.

Путин подчеркнул, что приоритетными целями стали СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети.

«Серьёзные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти», — добавил президент.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, количество участников которой составляет более 100 тыс. человек.

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