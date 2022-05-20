Путин рассказал о случаях кибератак на объекты критической инфраструктуры России

На объекты критической инфраструктуры России, в том числе органов власти, ведутся кибератаки с целью выведения их из строя. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

globallookpress.com

© Kremlin Pool