Путин рассказал о случаях кибератак на объекты критической инфраструктуры России
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«Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России», — заявил он на заседании Совбеза страны.
Путин подчеркнул, что приоритетными целями стали СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети.
«Серьёзные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти», — добавил президент.
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, количество участников которой составляет более 100 тыс. человек.