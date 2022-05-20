Приём заявок на обучение в предпрофессиональных классах стартовал в Москве

В Москве начался приём заявлений на обучение в предпрофессиональных классах школ. Это медицинские, инженерные, академические, предпринимательские, педагогические, медиа- и ИТ-классы.

Приём заявок продлится до 5 июля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что предпрофессиональное образование очень востребовано у московских школьников, поэтому в Москве решили расширить возможности для поступления в предпрофессиональные классы.

«Во-первых, в следующем учебном году значительно вырастет число школ с такими классами. Во-вторых, что очень важно, теперь подать заявление в предпрофессиональный класс можно в любую школу, то есть ребёнок больше не ограничен выбором только тех направлений, которые есть в его школе. И в-третьих, расширился перечень предметов, результаты по которым могут учитываться при зачислении, это тоже даёт больше возможностей для поступления», — сказала она.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.