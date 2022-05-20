Мишустин отметил использование доллара и евро как элемента политического шантажа

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Доллар и евро всё чаще становятся инструментом политического шантажа, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран СНГ.
Мишустин отметил использование доллара и евро как элемента политического шантажа
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Его слова приводит ТАСС.

Мишустин в этой связи отметил важность расширения использования нацвалют во взаимных расчётах внутри Содружества.

По его словам, это «особенно актуально, поскольку доллар и евро всё чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа».

Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал о переходе на расчёты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.

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