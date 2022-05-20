Мишустин отметил использование доллара и евро как элемента политического шантажа
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Его слова приводит ТАСС.
Мишустин в этой связи отметил важность расширения использования нацвалют во взаимных расчётах внутри Содружества.
По его словам, это «особенно актуально, поскольку доллар и евро всё чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа».
Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал о переходе на расчёты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.