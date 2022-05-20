Россияне рассказали, как часто покупают новые наушники
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Как пишет «Газета.Ru», приобретать наушники респонденты предпочитают на маркетплейсах (48%), траты на одну пару обычно не превышают 10 тыс. рублей.
Отмечается, что 14% опрошенных покупают наушники каждый месяц.
Ещё 6% — раз в полгода, 21% — не реже раза в год.
При этом 3% респондентов признались, что им приходится покупать наушники раз в неделю.
Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.