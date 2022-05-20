Военный эксперт прокомментировал проект об отмене возрастных ограничений для контрактников

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал законопроект об отмене для совершеннолетних граждан верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы.

«Это позволяет принять на службу в вооружённые силы специалистов с большим опытом, с большими знаниями, профессионалов высокого уровня для обслуживания и работы на высокотехнологичной аппаратуре», — отметил эксперт.

Он добавил, что для работы на такой аппаратуре требуются глубокие знания и опыт, «чего нельзя получить от человека 20—25 лет».

«Тем более что аппаратура требует ещё и высшего специального образования. А когда появится возможность принимать таких людей, это усилит вооружённые силы», — заключил собеседник RT.

Ранее в России предложили отменить предельный возраст на заключение первого контракта с армией.

В настоящее время первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.