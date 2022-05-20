В России предложили отменить предельный возраст на заключение первого контракта с армией

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В Госдуму внесён законопроект об отмене для совершеннолетних граждан верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы.
В России предложили отменить предельный возраст на заключение первого контракта с армией
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Согласно пояснительной записке, авторы инициативы полагают, что отмена верхнего возрастного предела будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, на военную службу по контракту, в том числе в сфере медицинского обеспечения, инженерии, связи.

В настоящее время первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

В ноябре 2021 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать по решению президента России предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Изменения внесены в статью 49 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее для военнослужащих, имеющих воинское звание маршала России, генерала армии и адмирала флота, был установлен предельный возраст пребывания на военной службе — 65 лет. С этими военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

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