Ветеринары рассказали, как уберечь домашних питомцев от травм

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В столичном комитете ветеринарии рассказали, как уберечь домашних питомцев от травм.
Ветеринары рассказали, как уберечь домашних питомцев от травм
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

Ветеринары Москвы за год оказали помощь более чем 2,5 тыс. животных, получивших травмы, пишет НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства. 

Чтобы уберечь питомцев, в частности, собак от опасности, врачи-ветеринары рекомендуют держать их на поводке во время прогулок, а при переходе проезжей части — вести рядом.

Маленьких собак можно брать на руки.

Хозяевам кошек советуют установить ограничители или сетки на окна, так как эти животные чаще всего получают травмы при падении с высоты.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с газетой «Известия» рассказал о возможных причинах агрессивного поведения собак.

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