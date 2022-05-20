Ветеринары рассказали, как уберечь домашних питомцев от травм

В столичном комитете ветеринарии рассказали, как уберечь домашних питомцев от травм.

Ветеринары Москвы за год оказали помощь более чем 2,5 тыс. животных, получивших травмы, пишет НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Чтобы уберечь питомцев, в частности, собак от опасности, врачи-ветеринары рекомендуют держать их на поводке во время прогулок, а при переходе проезжей части — вести рядом.

Маленьких собак можно брать на руки.

Хозяевам кошек советуют установить ограничители или сетки на окна, так как эти животные чаще всего получают травмы при падении с высоты.

Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с газетой «Известия» рассказал о возможных причинах агрессивного поведения собак.