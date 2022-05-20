В Калининградской области составили рейтинг сфер с высоким спросом на специалистов

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В Калининградской области составили топ-10 сфер с наиболее высоким спросом на специалистов.
В Калининградской области составили рейтинг сфер с высоким спросом на специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на исследование, проведённое компанией HeadHunter.

Первое место в регионе заняла сфера «Продажи» — 35% вакансий от общего числа предложений работы за месяц.

На втором месте по востребованности у работодателей «Студенты» (19%), на третьем — «Строительство, недвижимость» (13%).

Кроме того, в пятёрку востребованных сфер вошли «Рабочий персонал» (12%) и «Производство» (10%).

Популярными в области также являются сферы «Информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Медицина», «Административный персонал», «Туризм».

Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 самых лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.

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