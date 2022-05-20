Медведев: санкции против России будут действовать десятилетия
- РИА Новости
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«Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия», — цитирует его РИА Новости.
Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на собственные возможности.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.