Медведев: санкции против России будут действовать десятилетия

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями.

«Мы с вами понимаем прекрасно, что санкции, которые введены, они будут действовать, очевидно, очень долго, и это никак не связано даже со специальной военной операцией. Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на собственные возможности.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что антироссийские санкции являются попыткой сохранить иллюзию доминирования США и всего Запада в мире.