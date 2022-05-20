В Кремле сообщили, что 23 мая в Сочи состоится встреча Путина и Лукашенко

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 мая проведут переговоры в Сочи.
В Кремле сообщили, что 23 мая в Сочи состоится встреча Путина и Лукашенко
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«На понедельник (23 мая. — RT) запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, встреча пройдёт в двустороннем формате, о котором лидеры договорились в Москве 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ.

Ранее Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ, а также договорились провести в ближайшее время полноформатную встречу. 

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