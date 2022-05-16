Песков сообщил, что Путин и Лукашенко провели краткую встречу после саммита ОДКБ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели краткую беседу после саммита ОДКБ и договорились провести в ближайшее время полноформатную встречу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков,

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«Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко переговорили кратко и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время», — приводит РИА Новости его слова. Ранее агентство БЕЛТА сообщило о начале встречи Путина и Лукашенко в Кремле. 16 мая стало известно, что Путин в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности проведёт двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии — Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.