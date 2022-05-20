Шойгу: российские войска скоро получат стратегические беспилотники

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические беспилотники скоро поступят в российские войска.

«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников», — сказал Шойгу.

По его словам, это поможет сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.

«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», — подчеркнул он.

Ранее Шойгу заявил, что до конца года на западе России будут созданы 12 новых частей и подразделений.