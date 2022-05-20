Шойгу: российские войска скоро получат стратегические беспилотники
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«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников», — сказал Шойгу.
По его словам, это поможет сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.
«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», — подчеркнул он.
Ранее Шойгу заявил, что до конца года на западе России будут созданы 12 новых частей и подразделений.