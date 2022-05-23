Депутат Госдумы Хамзаев предложил изменить требования к упаковке табачных изделий

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил убрать с упаковок табака ссылки на рекламный контент. Копия письма на имя главы ФАС Максима Шаскольского есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Хамзаев предложил изменить требования к упаковке табачных изделий
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

В обращении отмечается, что в соответствии с законодательством в России запрещена реклама табачной и никотинсодержащей продукции.

В то же время ряд производителей (в том числе изделий из нагреваемого табака и самого нагреваемого табака) в настоящее время размещают на товарной упаковке QR-коды, адреса интернет-сайтов и корпоративных аккаунтов в социальных сетях, которые напрямую связывают потребителя с рекламным контентом о табачной и никотинсодержащей продукции.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о принятии мер для пресечения подобных нарушений законодательства, а также о дополнительной совместной работе в части внесения изменений в нормативные акты по введению запрета для производителей табачной и никотинсодержащей продукции размещать на товарной упаковке ссылки на интернет-ресурсы, содержащие соответствующую рекламную информацию», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что почти половина россиян (43%) тратят на сигареты до 10 тыс. рублей в год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить