Депутат Госдумы Хамзаев предложил изменить требования к упаковке табачных изделий

Депутат Госдумы, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил убрать с упаковок табака ссылки на рекламный контент. Копия письма на имя главы ФАС Максима Шаскольского есть в распоряжении RT.

В обращении отмечается, что в соответствии с законодательством в России запрещена реклама табачной и никотинсодержащей продукции.

В то же время ряд производителей (в том числе изделий из нагреваемого табака и самого нагреваемого табака) в настоящее время размещают на товарной упаковке QR-коды, адреса интернет-сайтов и корпоративных аккаунтов в социальных сетях, которые напрямую связывают потребителя с рекламным контентом о табачной и никотинсодержащей продукции.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о принятии мер для пресечения подобных нарушений законодательства, а также о дополнительной совместной работе в части внесения изменений в нормативные акты по введению запрета для производителей табачной и никотинсодержащей продукции размещать на товарной упаковке ссылки на интернет-ресурсы, содержащие соответствующую рекламную информацию», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что почти половина россиян (43%) тратят на сигареты до 10 тыс. рублей в год.