Педагог Демьянчук рассказал, когда родителям стоит показать ребёнка психологу

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Доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что почти половина российских родителей обеспокоены ментальным здоровьем детей и хотят в ближайшее время отвести их к психологу.
Педагог Демьянчук рассказал, когда родителям стоит показать ребёнка психологу
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По его словам, к психологу целесообразно обращаться регулярно, потому что проблемы, которые формируются у человека в детстве, впоследствии потребуют больших усилий, чтобы их исправить.

«К психологу нужно идти до того, как возникают проблемы. Ну а такие признаки, как изменение эмоционального состояния ребёнка, изменение поведения, появление нехарактерных страхов, какие-либо особенности, связанные со снижением успеваемости в школе, — это прямые сигналы, которые требуют уже ускорить свой поход к специалисту», — заявил эксперт.

Он отметил, что у родителей всегда есть возможность бесплатно обратиться к школьному психологу или к курирующему психолого-педагогическому центру.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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