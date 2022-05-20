Педагог Демьянчук рассказал, когда родителям стоит показать ребёнка психологу
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По его словам, к психологу целесообразно обращаться регулярно, потому что проблемы, которые формируются у человека в детстве, впоследствии потребуют больших усилий, чтобы их исправить.
«К психологу нужно идти до того, как возникают проблемы. Ну а такие признаки, как изменение эмоционального состояния ребёнка, изменение поведения, появление нехарактерных страхов, какие-либо особенности, связанные со снижением успеваемости в школе, — это прямые сигналы, которые требуют уже ускорить свой поход к специалисту», — заявил эксперт.
Он отметил, что у родителей всегда есть возможность бесплатно обратиться к школьному психологу или к курирующему психолого-педагогическому центру.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.