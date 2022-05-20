Аренду причалов в России предложили продлить на срок до трёх лет

Депутаты петербургского заксобрания совместно с чиновниками городского комитета по транспорту разработали проект изменений в федеральный закон, который позволит заключать дополнительные соглашения с предпринимателями об аренде причалов на срок до трёх лет.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Проблема причалов остро стоит во многих российских регионах, где акватория морей, рек, озёр активно вовлечена в экономику. В настоящее время просто пролонгировать договоры аренды, которые заключались по результатам торгов, невозможно: это запретило антимонопольное ведомство.

Сроки договоров истекают, а значит, надо проводить новые аукционы. Питерские депутаты уверены, что это неизбежно приведёт к росту цен на аренду причалов, что негативно скажется на пассажирских перевозках водным транспортом.

Заместитель председателя думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин считает, что идея оправдана. При этом он обратил внимание на необходимость подготовки веского финансово-экономического обоснования инициативы с данными, подтверждающими необходимость предоставления поддержки для водного транспорта.

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