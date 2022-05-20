В Роскачестве не ожидают остановки импорта вина в Россию из стран ЕС в ближайшее время

В Роскачестве не ожидают полной остановки импорта вина в Россию из стран Евросоюза в ближайшее время, причиной этого могут быть только ответные меры на недружественные действия других государств.

Об этом сообщила директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Эксперты Роскачества не ожидают полной остановки импорта (вина. — RT) из стран Евросоюза в ближайшее время. Причиной могут быть только ответные меры России на недружественные действия других стран. В любом другом случае поставки продолжатся, российские импортёры и торговые сети меняют схемы работы, логистические маршруты, но обеспечивают наличие товара на полках», — сказала она.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества, в долгосрочной перспективе российскому виноделию предстоит заместить существенный объём импортного вина.

В апреле французский винодел Ян Шав в разговоре с RT рассказал о последствиях санкций против России для производства во Франции.