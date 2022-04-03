Винодел Ян Шав рассказал о последствиях антироссийских санкций для производства во Франции

Французский винодел Ян Шав в разговоре с RT рассказал о последствиях санкций против России для производства во Франции.

«Прежде всего речь идёт о приостановке торговли вином с Россией... Это во-первых. Во-вторых, по нам особенно сильно ударил рост цен на сырьё во Франции», — сказал он.

По его словам, Россия «начинает становиться важным рынком», так что в сложившейся ситуации по французским виноделам «это совершенно точно ударит».

Шав выразил надежду, что скоро французские виноделы смогут вернуться в Россию, так как здесь «французское вино пользуется большим спросом».

«Неспособность в дальнейшем продавать вино в России создаст трудности, в этом нет никаких сомнений», — добавил он.

Ранее испанский фермер в интервью RT рассказал, что из-за роста расходов производство молока на ряде ферм в стране стало убыточным.