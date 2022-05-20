В состав Тихоокеанского флота в 2022 году войдут два атомных крейсера и подлодка «Магадан»
«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Авакянц добавил, что «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».
Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.