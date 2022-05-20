В состав Тихоокеанского флота в 2022 году войдут два атомных крейсера и подлодка «Магадан»

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Атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск», а также дизель-электрическая подлодка (ДЭПЛ) «Магадан» войдут в состав подводных сил Тихоокеанского флота России. Об этом рассказал командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Авакянц добавил, что «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Ранее ФАН передавало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

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