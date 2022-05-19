Аллерголог Болибок дал советы по профилактике аллергии на пыльцу

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Аллерголог Владимир Болибок дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.
Аллерголог Болибок дал советы по профилактике аллергии на пыльцу
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Fox

«Аллергикам нужно максимально тщательно избегать контакта с пыльцой: носить защитную маску и очки, одежду с длинным рукавом и брюки, головной убор. По возможности, каждые 15 — 20 минут ополаскивать лицо и промывать нос и рот от пыльцы», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в автомобиле желательно включать систему рециркуляции воздуха, а в квартире — пользоваться системами кондиционирования. Кроме того, в помещении можно использовать приборы для очистки воздуха от пыли.

«Если есть возможность, можно уехать в другую местность на время цветения причинно-значимых аллергенов. Причём для детей это самый лучший способ профилактики, так как добиться того, чтобы ребёнок соблюдал меры предосторожности, почти невозможно», — отметил Болибок.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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