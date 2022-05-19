Депутат Госдумы Чернышов высказался о движении детей и молодёжи «Большая перемена»

Зампред Госдумы Борис Чернышов прокомментировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».

«Большая перемена» — это просто прорывной закон. Закон, который родился не только в стенах Государственной думы. Инициатором этого законопроекта является наша молодёжь: школьники, студенты, ребята, которые учатся в учреждениях среднего специального образования», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, закон позволит реализовать инициативы молодёжи, создать большое и позитивное движение.

Со своей стороны, председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что главным в итоге работы «Большой перемены» должно стать то, что инициатива будет исходить от детей.

«Не мы создаём и спускаем им предложения, а наоборот: идеи исходят от детей. Они предлагают то, что хотят именно они. Тогда новое движение будет действительно объединяющим», — сказала Казакова.

В Госдуму 19 мая был внесён законопроект о российском движении детей и молодёжи «Большая перемена».