Северная Осетия и Кабардино-Балкария собрали партию гумпомощи для жителей Донбасса

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Члены отделения Общероссийского народного фронта Северной Осетии и Кабардино-Балкарии собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса.
Северная Осетия и Кабардино-Балкария собрали партию гумпомощи для жителей Донбасса

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу отделения ОНФ.

«Гуманитарный груз общественники передали в военную часть, расположенную в посёлке Спутник. В ближайшее время помощь будет доставлена в ДНР», — рассказали в пресс-службе.

Речь идёт о продуктах питания, питьевой воде, предметах первой необходимости.

Также стало известно, что в Удмуртии рассказали о работе по поддержке беженцев из Донбасса. Как заявила вице-премьер правительства республики Татьяна Чуракова, дети, которые нуждаются в обучении или услугах детсадов, посещают такие учреждения, передаёт udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли школы приёмных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса.

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