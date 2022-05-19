В Подмосковье открыли школы приёмных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса

В Московской области открыли школы приёмных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, всего в регионе работает 86 школ приёмных родителей.

«На базе 30 школ открыли специализированные — для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь сиротам Донбасса», — уточнила она.

Также в области работает горячая линия, по которой можно задать вопросы, связанные с опекой сирот из ЛНР и ДНР.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь».