В Подмосковье открыли школы приёмных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса

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В Московской области открыли школы приёмных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса.
В Подмосковье открыли школы приёмных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksandr Latkun / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, всего в регионе работает 86 школ приёмных родителей.

«На базе 30 школ открыли специализированные — для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь сиротам Донбасса», — уточнила она.

Также в области работает горячая линия, по которой можно задать вопросы, связанные с опекой сирот из ЛНР и ДНР.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь».

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