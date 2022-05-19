В Подмосковье построят 10 футбольных стадионов до конца 2023 года
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
По его словам, на развитие физкультуры и массового спорта выделили более 500 млн рублей, на программу «Спорт Подмосковья» — более 6,6 млрд.
С 2019 по 2021 годы в регионе ввели в эксплуатацию 16 стадионов. В 2022-м планируется ввод одного стадиона с футбольным полем, в 2023-м — ещё девяти, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить понятие «спортивные сооружения» в законе о спорте.