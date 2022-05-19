В Подмосковье построят 10 футбольных стадионов до конца 2023 года

В Московской области построят 10 футбольных стадионов до конца 2023 года. На строительство направлено 6,1 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По его словам, на развитие физкультуры и массового спорта выделили более 500 млн рублей, на программу «Спорт Подмосковья» — более 6,6 млрд.

С 2019 по 2021 годы в регионе ввели в эксплуатацию 16 стадионов. В 2022-м планируется ввод одного стадиона с футбольным полем, в 2023-м — ещё девяти, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить понятие «спортивные сооружения» в законе о спорте.