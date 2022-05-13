В Госдуме предложили расширить понятие «спортивные сооружения» в законе о спорте

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Понятие «спортивные сооружения» в законе о спорте предлагают сделать более обширным, включив в него объекты некапитального строительства, такие как уличные тренажёры.
В Госдуме предложили расширить понятие «спортивные сооружения» в законе о спорте
  • РИА Новости

Такой законопроект членов комитета Госдумы по физической культуре и спорту планируют рассмотреть на пленарных заседаниях палаты в весеннюю сессию, сообщает «Парламентская газета».

В 2021 году в отраслевой закон были внесены поправки, по которым к объектам спорта относились объекты недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс.

Таким образом, некапитальные спортивные сооружения исключались из указанной трактовки закона. Это поставило под угрозу запрета на содержание за счёт бюджетных средств беговых дорожек, лыжероллерных трасс и других спортивных объектов некапитального характера, говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают исключить из закона обязательный признак объекта недвижимого имущества.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.

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