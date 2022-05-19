Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату

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Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов заявил, что Россия не собирается выходить из Парижского соглашения по климату.
Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату, не собирается отказываться от реализации этого важнейшего природоохранного международно-правового инструмента и продолжает выполнять все свои обязательства в Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

По его словам, глобальное изменение климата — самая важная проблема современного человечества.

«Роль России в этом процессе уникальна: её природные экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты», — отметил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.

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