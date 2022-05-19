Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату

Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов заявил, что Россия не собирается выходить из Парижского соглашения по климату.

Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

«Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату, не собирается отказываться от реализации этого важнейшего природоохранного международно-правового инструмента и продолжает выполнять все свои обязательства в Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

По его словам, глобальное изменение климата — самая важная проблема современного человечества.

«Роль России в этом процессе уникальна: её природные экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты», — отметил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.