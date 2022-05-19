Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.
«Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату, не собирается отказываться от реализации этого важнейшего природоохранного международно-правового инструмента и продолжает выполнять все свои обязательства в Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.
По его словам, глобальное изменение климата — самая важная проблема современного человечества.
«Роль России в этом процессе уникальна: её природные экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты», — отметил он.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.