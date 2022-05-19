РКН с 24 февраля выявил 400 сайтов, распространяющих фейки о спецоперации

Короткая ссылка
С 24 февраля Роскомнадзор выявил 400 сайтов, которые публиковали недостоверную информацию о военной спецоперации на Украине, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.
РКН с 24 февраля выявил 400 сайтов, распространяющих фейки о спецоперации
  • Gettyimages.ru
  • © Alberto Ortega Cruzado / EyeEm

«Мы с момента начала специальной военной операции выявили 400 интернет-сайтов... которые на систематической основе распространяли недостоверную... информацию, которая была связана с действиями наших вооружённых сил на территории Украины», — цитирует его ТАСС.

Субботин подчеркнул, что это были достаточно крупные и известные всем интернет-ресурсы.

Он также сообщил о фиксации 82 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок.

В списке также фигурируют общественные деятели и организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить