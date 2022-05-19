РКН с 24 февраля выявил 400 сайтов, распространяющих фейки о спецоперации
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«Мы с момента начала специальной военной операции выявили 400 интернет-сайтов... которые на систематической основе распространяли недостоверную... информацию, которая была связана с действиями наших вооружённых сил на территории Украины», — цитирует его ТАСС.
Субботин подчеркнул, что это были достаточно крупные и известные всем интернет-ресурсы.
Он также сообщил о фиксации 82 фактов цензуры в отношении СМИ со стороны интернет-площадок.
В списке также фигурируют общественные деятели и организации.