Посол Республики Словении вызван в российский МИД для выражения протеста из-за оказания Любляной военной помощи неонацистскому киевскому режиму.

«Посол Республики Словении был вызван в четверг в МИД России для выражения решительного протеста в связи с безосновательными попытками властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму», — говорится в распространённом сообщении.

Днём 18 мая посол Италии в России Джорджо Стараче был вызван в российский МИД.