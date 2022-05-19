Послу Словении выражен протест из-за оказания Любляной военной помощи киевскому режиму
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«Посол Республики Словении был вызван в четверг в МИД России для выражения решительного протеста в связи с безосновательными попытками властей Словении возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием словенской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму», — говорится в распространённом сообщении.
Днём 18 мая посол Италии в России Джорджо Стараче был вызван в российский МИД.