Депутат Госдумы Альшевских предложил назвать площадь на Урале в честь защитников Донбасса

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских выступил с предложением назвать площадь или улицу на Урале в честь защитников Донбасса.

«Наша армия, солдаты, офицеры ДНР и ЛНР, а также добровольцы сражаются за мир для соотечественников, отстаивают интересы общего дома. Гордимся, ощущаем сопричастность, чтим павших. Предлагаю главе Екатеринбурга увековечить на карте города подвиг наших героев», — написал депутат в Telegram.

Он добавил, что письмо с инициативой уже отправлено губернатору региона.

Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.