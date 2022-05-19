Депутат Госдумы Альшевских предложил назвать площадь на Урале в честь защитников Донбасса
- globallookpress.com
- © Anton Belitsky
«Наша армия, солдаты, офицеры ДНР и ЛНР, а также добровольцы сражаются за мир для соотечественников, отстаивают интересы общего дома. Гордимся, ощущаем сопричастность, чтим павших. Предлагаю главе Екатеринбурга увековечить на карте города подвиг наших героев», — написал депутат в Telegram.
Он добавил, что письмо с инициативой уже отправлено губернатору региона.
Ранее сообщалось, что член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею депутатов Московской городской думы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.