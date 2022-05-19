Орешкин прокомментировал ситуацию с безработицей в России

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ситуация с безработицей в стране сейчас полностью управляема.

Об этом он сказал, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты». Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация с безработицей сейчас полностью управляема», — отметил Орешкин.

Он также упомянул, что локальные увольнения на некоторых предприятиях имеют место, но скачка безработицы, как это было в разгар пандемии, удалось избежать.

Ранее Орешкин выразил уверенность, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%.