Трансляцию марафона «Новые горизонты» общества «Знание» за два дня посмотрели более 70 млн человек
- РИА Новости
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Об этом сообщает ФАН.
Организатором масштабного мероприятия выступило российское общество «Знание».
Спикеры затронули темы патриотизма, добровольчества, финансового суверенитета страны, развития онлайн-торговли, импортозамещения, вызовы и тренды мировой экономики, говорится в официальном сообщении.
Также обсудили достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.
«Ещё совсем недавно, 20 лет назад, оборонка, конечно, имела совершенно другой облик. Сегодня нам не стыдно за оборонную промышленность, и она обладает очень высоким научным, научно-технологическим и производственным потенциалом», — передаёт слова заместителя председателя правительства России Юрия Борисова Nation News.
С гостями мероприятия также пообщались официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр транспорта Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова приняла участие в просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», стартовавшем во вторник, 17 мая.