Трансляцию марафона «Новые горизонты» общества «Знание» за два дня посмотрели более 70 млн человек

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В России продолжается федеральный просветительский марафон «Новые горизонты». Трансляция мероприятия с пяти площадок набрала более 70 млн просмотров за два дня.
Трансляцию марафона «Новые горизонты» общества «Знание» за два дня посмотрели более 70 млн человек
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Об этом сообщает ФАН.

Организатором масштабного мероприятия выступило российское общество «Знание».

Спикеры затронули темы патриотизма, добровольчества, финансового суверенитета страны, развития онлайн-торговли, импортозамещения, вызовы и тренды мировой экономики, говорится в официальном сообщении.

Также обсудили достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

«Ещё совсем недавно, 20 лет назад, оборонка, конечно, имела совершенно другой облик. Сегодня нам не стыдно за оборонную промышленность, и она обладает очень высоким научным, научно-технологическим и производственным потенциалом», — передаёт слова заместителя председателя правительства России Юрия Борисова Nation News.

С гостями мероприятия также пообщались официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр транспорта Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова приняла участие в просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», стартовавшем во вторник, 17 мая.

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