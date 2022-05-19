Трансляцию марафона «Новые горизонты» общества «Знание» за два дня посмотрели более 70 млн человек

В России продолжается федеральный просветительский марафон «Новые горизонты». Трансляция мероприятия с пяти площадок набрала более 70 млн просмотров за два дня.

Об этом сообщает ФАН.

Организатором масштабного мероприятия выступило российское общество «Знание».

Спикеры затронули темы патриотизма, добровольчества, финансового суверенитета страны, развития онлайн-торговли, импортозамещения, вызовы и тренды мировой экономики, говорится в официальном сообщении.

Также обсудили достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

«Ещё совсем недавно, 20 лет назад, оборонка, конечно, имела совершенно другой облик. Сегодня нам не стыдно за оборонную промышленность, и она обладает очень высоким научным, научно-технологическим и производственным потенциалом», — передаёт слова заместителя председателя правительства России Юрия Борисова Nation News.

С гостями мероприятия также пообщались официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр транспорта Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова приняла участие в просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», стартовавшем во вторник, 17 мая.