Омбудсмен Львова-Белова выступила на просветительском марафоне общества «Знание»

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова приняла участие в трёхдневном просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», стартовавшем во вторник, 17 мая.

В рамках площадки «Мы вместе» омбудсмен рассказала о детских и молодёжных общественных организациях и о том, почему важно их развивать, сообщает Life.ru.

Львова-Белова отметила, что большое количество вопросов, заданных аудиторией, было про самоопределение, выбор жизненного пути, помощь, связанную с воспитанием детей. Это определяет молодёжь как думающую, активно интересующуюся гражданской и общественной жизнью, считает уполномоченный по правам ребёнка.

По её словам, такие площадки позволяют взрослым услышать голос подрастающего поколения и наладить с ним диалог.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», стартовал 17 мая в городах России.