Омбудсмен Львова-Белова выступила на просветительском марафоне общества «Знание»
- РИА Новости
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В рамках площадки «Мы вместе» омбудсмен рассказала о детских и молодёжных общественных организациях и о том, почему важно их развивать, сообщает Life.ru.
Львова-Белова отметила, что большое количество вопросов, заданных аудиторией, было про самоопределение, выбор жизненного пути, помощь, связанную с воспитанием детей. Это определяет молодёжь как думающую, активно интересующуюся гражданской и общественной жизнью, считает уполномоченный по правам ребёнка.
По её словам, такие площадки позволяют взрослым услышать голос подрастающего поколения и наладить с ним диалог.
Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», стартовал 17 мая в городах России.