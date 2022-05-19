Роскачество выявило растительные жиры в молоке у производителей из девяти регионов

Короткая ссылка
Эксперты Роскачества обнаружили растительные жиры в составе молока из девяти регионов.
Роскачество выявило растительные жиры в молоке у производителей из девяти регионов
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Всего на лабораторные исследования было отправлено ультрапастеризованное молоко 69 торговых марок из 27 регионов России.

В результате работы экспертов рейтинг у 16 товаров был обнулён за фальсификацию растительными жирами, сообщают «Известия».

Часть фальсифицированного молока изготавливала подмосковная фирма ООО «Молоком». Также фальсификаты производят ООО «Тырновский молочный завод» и ООО «Молодел» (Pro Milker, «То, что надо!», «Молодел»).

Низкие оценки Роскачества получило и молоко, произведённое в Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Оренбургской, Челябинской областях, в Барнауле, Красноярске и Пятигорске.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить