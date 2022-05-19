Роскачество выявило растительные жиры в молоке у производителей из девяти регионов

Эксперты Роскачества обнаружили растительные жиры в составе молока из девяти регионов.

Всего на лабораторные исследования было отправлено ультрапастеризованное молоко 69 торговых марок из 27 регионов России.

В результате работы экспертов рейтинг у 16 товаров был обнулён за фальсификацию растительными жирами, сообщают «Известия».

Часть фальсифицированного молока изготавливала подмосковная фирма ООО «Молоком». Также фальсификаты производят ООО «Тырновский молочный завод» и ООО «Молодел» (Pro Milker, «То, что надо!», «Молодел»).

Низкие оценки Роскачества получило и молоко, произведённое в Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Оренбургской, Челябинской областях, в Барнауле, Красноярске и Пятигорске.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.