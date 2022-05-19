В Свердловской области наградят многодетных матерей
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Указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области, сообщает URA.RU.
Как уточняется, в список вошли женщины, у которых пятеро и шестеро детей.
Кроме того, 200 семей региона наградят знаками отличия «Совет да любовь». Знак вручается парам, которые состоят в браке не менее 50 лет.
Оба супруга получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.