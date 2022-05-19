В Свердловской области наградят многодетных матерей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаками отличия многодетных матерей. 24 жительницы региона получат медали за материнскую доблесть и единоразовые выплаты в размере 25 тыс. рублей.

Указ губернатора опубликован на официальном интернет-портале Свердловской области, сообщает URA.RU.

Как уточняется, в список вошли женщины, у которых пятеро и шестеро детей.

Кроме того, 200 семей региона наградят знаками отличия «Совет да любовь». Знак вручается парам, которые состоят в браке не менее 50 лет.

Оба супруга получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.