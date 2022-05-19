В Москве 88 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в 2022 году

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве 88 тыс. школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в 2022 году.

Об этом пишет НСН.

По словам Раковой, в этом году большинство выпускников предпрофессиональных классов московских школ выбрали на ЕГЭ свои профильные предметы.

«Сейчас 94% выпускников инженерных и 92% выпускников IТ-классов будут сдавать экзамен по профильной математике. Некоторые из них также выбрали информатику. В медицинских классах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 88% выпускников, по химии — 79%», — сообщила она.

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