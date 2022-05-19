В России за сутки госпитализированы 2117 человек с COVID-19
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Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего за 24 часа выявлено 4927 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4732 заболевших.
За сутки умерли 97 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 106 пациентов.
Также за сутки выздоровели 5952 человека с COVID-19, накануне — 6134.
Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.