В России за сутки госпитализированы 2117 человек с COVID-19, накануне в больницы попали 2395 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 4927 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4732 заболевших.

За сутки умерли 97 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 106 пациентов.

Также за сутки выздоровели 5952 человека с COVID-19, накануне — 6134.

Как сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается.