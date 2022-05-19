Москва передаст гражданам почти 300 нежилых помещений

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что до конца мая правительство передаст права на 293 нежилых помещения жителям многоквартирных домов и собственникам в зданиях, которые предназначены для производственных, торговых, коммунально-бытовых и иных целей.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В Москве нежилые помещения горожане чаще всего используют для ведения коммерческой деятельности.

Ещё один популярный способ организации таких пространств — оформление зон для хозяйственных нужд.

«Город откажется от права собственности на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тыс. кв. м. К ним относятся чердаки и подвалы, технические помещения. Новыми собственниками станут жители многоквартирных домов и пользователи отдельно стоящих зданий, в которых расположены эти объекты», — цитирует Ефимова НСН.

По словам вице-мэра, жители смогут приспособить новые площади под кладовки и места для хранения детских колясок или спортивного инвентаря, а также комнаты для консьержей.

Ранее сообщалось, что в Москве бизнес получил более 35 га земли для строительства парковок и автомоек.