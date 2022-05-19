Москва передаст гражданам почти 300 нежилых помещений
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
В Москве нежилые помещения горожане чаще всего используют для ведения коммерческой деятельности.
Ещё один популярный способ организации таких пространств — оформление зон для хозяйственных нужд.
«Город откажется от права собственности на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тыс. кв. м. К ним относятся чердаки и подвалы, технические помещения. Новыми собственниками станут жители многоквартирных домов и пользователи отдельно стоящих зданий, в которых расположены эти объекты», — цитирует Ефимова НСН.
По словам вице-мэра, жители смогут приспособить новые площади под кладовки и места для хранения детских колясок или спортивного инвентаря, а также комнаты для консьержей.
Ранее сообщалось, что в Москве бизнес получил более 35 га земли для строительства парковок и автомоек.