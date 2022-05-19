Минздрав: система здравоохранения возвращается к плановому доковидному режиму работы
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращаемся к плановому доковидному режиму работы», — сказала Котова на форуме «Оргздрав-2022».
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», высказал мнение в беседе с URA.RU, что COVID-19 не может стать сезонным, как грипп и ОРВИ, из-за своей высокой патогенности.