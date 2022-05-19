В Госдуме выдвинули предложения по развитию промышленного туризма

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Зампред комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с предложениями экспертов законодательно определить понятие «промышленный туризм» и предусмотреть меры поддержки этого направления.
В Госдуме выдвинули предложения по развитию промышленного туризма
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Костенко, развитие промтуризма должно привести к тому, чтобы на базе предприятий в регионах появились туристические промышленные кластеры с зонами отдыха и развлечений.

Отмечается, что в апреле в Госдуме провели совещание по проблемам развития промтуризма с приглашёнными экспертами.

По итогам мероприятия участники подготовили девять предложений. 

В частности, они выдвинули идею признать аэропорты объектами промышленного туризма, разработать турмаршруты для разных аудиторий, дать зелёный свет споттингу и прочее.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

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