В СФ поддержали предложение изменить возраст молодых семей для получения жилищных субсидий
- РИА Новости
Сенатор отметил важность всех мер, применяемых для скорейшего получения жилья семьям с детьми.
«Нужно искать любые возможности в нынешних условиях для того, чтобы облегчить людям получение жилья. Если нужно передвинуть возрастной ценз, то надо на это идти», — подчеркнул собеседник RT.
Ранее Орлов предложил включить супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей.
На сегодня в России действует программа поддержки молодых семей. На компенсацию в размере 30% могут рассчитывать супруги в возрасте до 35 лет включительно, а при наличии детей, а также для одиноких родителей в возрасте до 36 лет включительно размер компенсации возрастает до 35%.