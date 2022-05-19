В СФ поддержали предложение изменить возраст молодых семей для получения жилищных субсидий

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о включении супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей.

Сенатор отметил важность всех мер, применяемых для скорейшего получения жилья семьям с детьми.

«Нужно искать любые возможности в нынешних условиях для того, чтобы облегчить людям получение жилья. Если нужно передвинуть возрастной ценз, то надо на это идти», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее Орлов предложил включить супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей.

На сегодня в России действует программа поддержки молодых семей. На компенсацию в размере 30% могут рассчитывать супруги в возрасте до 35 лет включительно, а при наличии детей, а также для одиноких родителей в возрасте до 36 лет включительно размер компенсации возрастает до 35%.