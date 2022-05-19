В России предложили изменить возраст молодых семей для получения жилищных субсидий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил включить супругов в возрасте до 40 лет с детьми в категорию молодых семей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении Орлов отметил, что поддержка молодых семей в вопросе улучшения жилищных условий — одна из наиболее приоритетных социальных задач государства.

В настоящее время в России действует программа поддержки молодых семей. В соответствии с установленными критериями, супруги в возрасте до 35 лет включительно могут рассчитывать на компенсацию государством 30% стоимости приобретаемого жилья, а при наличии детей, а также для одиноких родителей в возрасте до 36 лет включительно размер компенсации возрастает до 35%.

В то же время, в последние годы, как отметил Орлов, Россия и её граждане испытывают экономическое давление со стороны западных государств.

В данных условиях многие семьи могли отложить на будущее вопрос приобретения жилья, а теперь не имеют возможности купить его из-за несоответствия своего возраста критериям молодой семьи, добавил политолог.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширения программы обеспечения жильём молодых семей, а именно включить в претенденты на государственную поддержку родителей-одиночек и супругов в возрасте до 40 лет включительно, имеющих на иждивении малолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет», — говорится в обращении.

Ранее стало известно о снижении спроса на вторичное жильё в Москве на 34%.