Спрос на вторичное жильё в Москве снизился на 34%
- globallookpress.com
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Росреестра.
По сравнению с 2020 годом количество сделок на вторичном рынке выросло более чем на 119%.
«По сравнению с мартом число таких договоров сократилось в 1,6 раза, а к прошлогоднему апрельскому показателю — в 1,5 раза. Однако месячный результат в 2,2 раза превзошёл результат 2020 года», — отмечается в сообщении.
С начала 2022 года в городе зарегистрировано свыше 52 тыс. сделок.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.