Спрос на вторичное жильё в Москве снизился на 34%

В Москве зафиксировали снижение спроса на квартиры на вторичном рынке. В апреле 2022 года зарегистрировано около 11,4 тыс. сделок купли-продажи, что на 34,4% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Росреестра.

По сравнению с 2020 годом количество сделок на вторичном рынке выросло более чем на 119%.

«По сравнению с мартом число таких договоров сократилось в 1,6 раза, а к прошлогоднему апрельскому показателю — в 1,5 раза. Однако месячный результат в 2,2 раза превзошёл результат 2020 года», — отмечается в сообщении.

С начала 2022 года в городе зарегистрировано свыше 52 тыс. сделок.

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