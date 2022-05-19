Директор рассказал о попадании минимум семи снарядов на территорию завода в Курской области

Во время обстрела со стороны Украины на территорию спиртзавода в посёлке Тёткино Курской области упало не менее семи снарядов, сообщил ТАСС директор ООО «Курскпродукт» Дмитрий Гречаный.

«Сейчас сапёры работают, не могу сказать [точно]. Предварительно, от семи и выше попаданий на территорию завода. Разрушения есть, но сейчас обследуем пока. Один человек погиб, один ранен. Это не из персонала, а из водителей транспортной организации, которая осуществляет грузовые перевозки», — сказал он.

Утром 19 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что один человек погиб при обстреле посёлка Тёткино со стороны Украины.

Он добавил, что, по предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырьё на спиртзавод.