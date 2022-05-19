Депутат Госдумы Хамзаев предложил увеличить отпуск для отдыхающих в России
«Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в России», — приводит его слова РИА Новости.
Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю отпуска в случае, если работник проведёт не менее двух недель на российских курортах.
Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что в этом году 80% россиян местом проведения отпуска выбрали дачу.
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на социологическое исследование компании Rambler & Co, порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.