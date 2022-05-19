Депутат Госдумы Хамзаев предложил увеличить отпуск для отдыхающих в России

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска гражданам, которые выбирают отдых в России.

«Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в России», — приводит его слова РИА Новости.

Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю отпуска в случае, если работник проведёт не менее двух недель на российских курортах.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что в этом году 80% россиян местом проведения отпуска выбрали дачу.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на социологическое исследование компании Rambler & Co, порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить