Депутат Госдумы Хамзаев предложил увеличить отпуск для отдыхающих в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска гражданам, которые выбирают отдых в России.

«Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в России», — приводит его слова РИА Новости.

Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю отпуска в случае, если работник проведёт не менее двух недель на российских курортах.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что в этом году 80% россиян местом проведения отпуска выбрали дачу.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на социологическое исследование компании Rambler & Co, порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.