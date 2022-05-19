В России за сутки потушили 88 природных пожаров

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 88 природных пожаров на площади более 4 тыс. га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки 18.05.2022 в России ликвидировано 88 лесных пожаров на площади 4279 га», — приводит сообщение РИА Новости. По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 97 лесных пожаров на площади 41 866 га. Ранее стало известно, что МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора на проверки и профилактические обследования населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. Как сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары с начала пожароопасного сезона.