Госпожнадзор МЧС России отправлен на проверки подверженных угрозе пожаров объектов

Короткая ссылка
МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, следует из приказа врио главы МЧС Александра Чуприяна.

«С учётом осложнения обстановки с лесными и ландшафтными (природными) пожарами на территории Российской Федерации приказываю считать основным приоритетом деятельности органов Государственного пожарного надзора профилактику, <…> направленную на предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными (природными) пожарами», — цитирует ТАСС документ.

Для этого все инспекторы ГПН должны быть направлены на проверки обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах, которые подвержены угрозе пожаров.

Ранее в Хабаровском крае ликвидировали более 900 ландшафтных пожаров с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить