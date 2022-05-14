Госпожнадзор МЧС России отправлен на проверки подверженных угрозе пожаров объектов

МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора (ГПН) на проверки и профилактические обследования населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, следует из приказа врио главы МЧС Александра Чуприяна.

«С учётом осложнения обстановки с лесными и ландшафтными (природными) пожарами на территории Российской Федерации приказываю считать основным приоритетом деятельности органов Государственного пожарного надзора профилактику, <…> направленную на предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными (природными) пожарами», — цитирует ТАСС документ.

Для этого все инспекторы ГПН должны быть направлены на проверки обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах, которые подвержены угрозе пожаров.

Ранее в Хабаровском крае ликвидировали более 900 ландшафтных пожаров с начала 2022 года.