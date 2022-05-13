Более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года

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В пресс-службе правительства Республики Алтай заявили, что более 30 ландшафтных пожаров произошло в регионе с начала года, и все они случились по вине людей.
Более 30 ландшафтных пожаров произошло в Горном Алтае с начала года
  • РИА Новости

«С начала пожароопасного сезона на территории Республики Алтай зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади 252,61 га... С начала года в регионе зарегистрировано 33 ландшафтных пожара», — цитирует заявление правительства РИА Новости.

Уточняется, что многие возгорания не удаётся потушить в первые сутки по причине сложных природно-климатических условий региона: крутые склоны, сложный рельеф местности, большое количество горючих материалов и т. д.

«Все природные пожары этого года связаны с человеческим фактором и неосторожным обращением с огнём», — заявил глава региона Олег Хорохордин.

Ранее в Хабаровском крае ликвидировали более 900 ландшафтных пожаров с начала 2022 года.

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