В Союзе пешеходов прокомментировали идею сдачи владельцами электросамокатов экзамена на знание ПДД

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Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.
В Союзе пешеходов прокомментировали идею сдачи владельцами электросамокатов экзамена на знание ПДД
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«Такое предложение имеет положительную направленность. Эта проблема обсуждается с 2016 года, когда впервые появились наезды на пешеходов. Мы обратились в ГИБДД с тем, чтобы внести поправки в правила и определить статус не только электросамокатов, но и гироскутеров», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, мощные электросамокаты представляют опасность.

Ранее сенатор Александр Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД для получения допуска на управление транспортным средством.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Известиями» назвал неэффективной инициативу по ограничению до 25 км/ч скорости для всех ввозимых в Россию электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.

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