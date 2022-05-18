В Союзе пешеходов прокомментировали идею сдачи владельцами электросамокатов экзамена на знание ПДД

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.

«Такое предложение имеет положительную направленность. Эта проблема обсуждается с 2016 года, когда впервые появились наезды на пешеходов. Мы обратились в ГИБДД с тем, чтобы внести поправки в правила и определить статус не только электросамокатов, но и гироскутеров», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, мощные электросамокаты представляют опасность.

Ранее сенатор Александр Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД для получения допуска на управление транспортным средством.

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Известиями» назвал неэффективной инициативу по ограничению до 25 км/ч скорости для всех ввозимых в Россию электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.