Сенатор Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД

Сенатор Александр Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД для получения допуска на управление транспортным средством.

«Необходимо для владельцев определённых категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — цитирует Башкина РИА Новости.

Он предупредил, что при отсутствии должного регулирования в России будет фиксироваться рост числа аварий с участием электросамокатов.

Ранее в МВД рассказали об основных причинах ДТП с электросамокатами.

Как сообщало URA.RU, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Колясников прокомментировал ситуацию с самокатами в преддверии сезона.