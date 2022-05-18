Сенатор Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД

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Сенатор Александр Башкин предложил обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД для получения допуска на управление транспортным средством.

«Необходимо для владельцев определённых категорий электросамокатов и других так называемых средств индивидуальной мобильности ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», — цитирует Башкина РИА Новости.

Он предупредил, что при отсутствии должного регулирования в России будет фиксироваться рост числа аварий с участием электросамокатов.

Ранее в МВД рассказали об основных причинах ДТП с электросамокатами.

Как сообщало URA.RU, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Колясников прокомментировал ситуацию с самокатами в преддверии сезона.

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