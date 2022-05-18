В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 8,2 млрд рублей в апреле
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Об этом сообщает НСН.
«Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше полутриллиона рублей», — отметил Ефимов.
В целом за январь — апрель 2022 года столичное управление Росреестра зарегистрировало 39 529 договоров ипотечного жилищного кредитования, что сопоставимо с показателем 2021-го.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.