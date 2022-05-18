В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 8,2 млрд рублей в апреле

Короткая ссылка
В апреле 2022 года в Москве выдали льготных ипотечных кредитов общим объёмом 8,2 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с мартом, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 8,2 млрд рублей в апреле
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

«Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму свыше полутриллиона рублей», — отметил Ефимов.

В целом за январь — апрель 2022 года столичное управление Росреестра зарегистрировало 39 529 договоров ипотечного жилищного кредитования, что сопоставимо с показателем 2021-го.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить