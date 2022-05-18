Опрос: 34% россиян меняют работу из-за выгорания и стресса

Россияне рассказали о причинах смены места работы — по словам 47%, они принимают такое решение из-за неготовности работодателя повышать зарплату, а 34% утверждают, что поступают так из-за профессионального выгорания и стресса.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Ещё одна причина смены работы — отсутствие карьерного роста (так ответили 32% опрошенных).

Что касается факторов, влияющих на выбор новых работодателей, то 21% респондентов хотят работать рядом с домом, 20% желают больше времени уделять личной жизни и семье, а 12% меняют работу по состоянию здоровья или возрастным изменениям. Ещё 11% принимают такое решение в связи с конфликтами с коллегами или начальством, 8% намерены переехать в другой город или страну.

Большое значение рабочему графику придают 65% участников опроса. Среди других важных критериев при выборе работы — стабильность компании (59%) и расстояние от дома до работы (55%).

Для 34% важна возможность обучаться и расти по карьерной лестнице. Как утверждают 26% опрошенных, они обращают внимание на отзывы сотрудников о компании. По словам 11% респондентов, единственным критерием для смены работодателя является размер зарплаты.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.